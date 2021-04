Chip- en techfondsen zetten Amsterdamse AEX-index op nieuw record

De Amsterdamse AEX-index is donderdag op de eerste handelsdag van het tweede kwartaal op een nieuw recordniveau gesloten. Vooral de chip- en techbedrijven in de AEX deden het goed dankzij positieve geluiden uit de sector. Een forse toename van de bedrijvigheid in de industrie van de eurozone, die in maart het hoogste niveau in bijna 24 jaar bereikte, zorgde eveneens voor optimisme bij beleggers.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 1,2 procent in de plus op 708,43 punten. Daarmee werd de oude hoogste slotstand van 701,56 punten van 4 september 2000 ruimschoots doorbroken. Dat record dateert nog uit de internethausse van begin deze eeuw.

ASMI, Besi en ASML behoorden tot de sterkste stijgers in de AEX met winsten tot 3,5 procent. De chipbedrijven profiteerden van de positieve vooruitzichten van het Amerikaanse Micron Technology. Ook liet de Taiwanese chipproducent TSMC weten in de komende drie jaar 100 miljard dollar te investeren om zijn productiecapaciteit uit te breiden. TSMC wil daarmee het chiptekort aanpakken dat in onder meer de autosector productieproblemen veroorzaakt. Techinvesteerder Prosus en betalingsverwerker Adyen wonnen tot 5,3 procent.

Ook elders in Europa gingen de chipfondsen omhoog. Zo steeg het Duitse Infineon Technologies 1,1 procent in Frankfurt en STMicroelectronics kreeg er 1,9 procent bij in Parijs.

De MidKap klom 1,2 procent tot 1038,49 punten. Bij de middelgrote fondsen deden vooral roestvrijstaalbedrijf Aperam, fitnessketen Basic-Fit en beursintermediair Flow Traders het goed met plussen tot 4,7 procent. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs boekten winsten tot 0,7 procent.

Deliveroo (min 1,9 procent) werd in Londen opnieuw lager gezet. De maaltijdbezorger kende woensdag een dramatisch beursdebuut en kelderde 26 procent in waarde. Grote Britse vermogensbeheerders lieten het aandeel links liggen vanwege kritiek op de arbeidsomstandigheden van de bezorgers van het bedrijf. In Parijs kelderde Atos bijna 13 procent. Het Franse IT-bedrijf waarschuwde voor boekhoudkundige onregelmatigheden bij twee Amerikaanse dochterbedrijven.

De euro was 1,1772 dollar waard, tegen 1,1737 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 59,97 dollar. Brentolie klom 0,7 procent in prijs tot 63,37 dollar per vat.