Chipsector omhoog op Wall Street na goede prognose Micron

Chipbedrijf Micron Technology steeg donderdag op Wall Street. Die onderneming kwam met zeer positieve vooruitzichten voor het lopende kwartaal. Ook andere chipbedrijven werden hoger gezet. Naast de prognoses van Micron kreeg de sector ook steun in de rug van de investeringsplannen van chipfabrikant TSMC. Volgens persbureau Reuters wil het Taiwanese bedrijf de komende drie jaar voor ruim 85 miljard euro investeren in uitbreiding van zijn productiecapaciteit.

Micron kreeg er 4,7 procent bij. Behalve positieve kwartaalcijfers en de daarbij horende prognose waren er ook berichten dat Micron interesse zou hebben om de Japanse branchegenoot Kioxia over te nemen voor circa 30 miljard dollar. Ook Western Digital (plus 6,3 procent) zou interesse in die onderneming hebben. Andere chipbedrijven als Intel, AMD, Qualcomm en Broadcom stegen tot 2 procent.

Verder reageerden beleggers op de plannen van president Joe Biden voor investeringen ter waarde van ruim 2 biljoen dollar in infrastructuur zoals bruggen en waterleidingen, vergroening van de economie en verdere verspreiding van breedbandinternet in de Verenigde Staten. Die plannen worden bekostigd met een verhoging van de belasting voor bedrijven.

Ook waren er weer nieuwe cijfers over het aantal uitkeringsaanvragen in de VS. Die gingen vorige week onverwacht weer omhoog naar 719.000. De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,2 procent hoger op 33.046 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,7 procent bij tot 4001 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1,6 procent tot 13.296 punten.

Farmaceut Johnson & Johnson werd 1 procent lager gezet. Door een fout in een Amerikaanse fabriek zijn 15 miljoen doses van het coronavaccin van het bedrijf niet te gebruiken.

Ford Motor (min 0,7 procent) staakt de productie van zijn pick-uptrucks in twee fabrieken vanwege het chiptekort. De twee autofabrieken gaan twee weken op slot. De pick-uptrucks zijn Fords meest winstgevende automodel.