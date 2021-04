‘Leveringsproblemen industrie verergeren door blokkade Suezkanaal’

De Nederlandse industrie kampt met toenemende leveringsproblemen en die verergeren waarschijnlijk door de recente opstopping van het Suezkanaal. Albert Jan Swart, sectoreconoom bij ABN AMRO, vreest voor chaos in Europese havens en nog meer vertraging tot gevolg.

Volgens nieuwe cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) kost het bedrijven steeds meer tijd om producten geleverd te krijgen. “De levertijden liepen de laatste maanden al in recordtempo op”, zegt Swart in een toelichting op het onderzoek. “De grote vraag is of ondernemers er de komende maanden desondanks in slagen de productie verder op te schalen.”

De graadmeter waarmee Nevi de bedrijvigheid in de industrie bijhoudt steeg vorige maand naar een recordniveau. Nog nooit namen de orders uit binnen- en buitenland zo snel toe, ondanks de harde lockdowns. Maar de verlenging van de gemiddelde levertijden was ook de grootste ooit en de vertragingen waren aanzienlijk groter dan in het voorjaar van 2020. Bedrijven hadden te maken met materiaaltekorten bij leveranciers, liepen tegen hun eigen capaciteit aan of hadden met hun logistiek last van de gevolgen van de pandemie.

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens die zijn verzameld tot 23 maart. Op die dag liep het reusachtige containerschip Ever Given onderweg van China naar Rotterdam aan de grond in het Suezkanaal. Andere schepen zijn daarom om de Kaap de Goede Hoop gevaren, wat dagen langer duurt. Nu er weer schepen door het kanaal kunnen varen, zullen die waarschijnlijk tegelijkertijd aankomen met schepen die om de Kaap heen zijn gevaren.