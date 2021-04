S&P 500-index voor het eerst boven 4000 punten op Wall Street

De breed samengestelde S&P 500-index is donderdag op Wall Street voor het eerst boven de 4000 punten gestegen, aangejaagd door optimisme bij beleggers over het economisch herstel van de coronacrisis en het nieuwe steunpakket van ruim 2 biljoen dollar van de Amerikaanse president Joe Biden. Daarnaast ging de chipsector in New York stevig omhoog, mede dankzij zeer positieve vooruitzichten van chipconcern Micron Technology.

De S&P 500 eindigde met een plus van 1,2 procent op 4019,87 punten. Het duurde ongeveer anderhalf jaar om het gat vanaf de 3000 punten te dichten en vijf jaar voor de graadmeter om van 2000 naar 3000 punten te gaan. De Dow-Jonesindex won 0,5 procent tot 33.153,21 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 1,8 procent tot 13.480,11 punten.

Vrijdag blijven de Amerikaanse beurzen net als die in Europa dicht wegens Goede Vrijdag, maar wordt nog wel het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid openbaar. Er wordt verwacht dat de banengroei in ’s werelds grootste economie in maart sterk is gegroeid. Eerder op de dag bleek nog wel dat de uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten vorige week onverwacht zijn gestegen, maar werd ook bekend dat de Amerikaanse industrie vorige maand het sterkst is gegroeid in meer dan 37 jaar.

Micron kreeg er 4,8 procent bij. Behalve positieve kwartaalcijfers en vooruitzichten waren er ook berichten dat Micron interesse zou hebben om de Japanse branchegenoot Kioxia over te nemen voor circa 30 miljard dollar. Ook Western Digital (plus 6,9 procent) zou interesse in die onderneming hebben. Andere chipbedrijven als Intel, Advanced Micro Devices (AMD), Qualcomm en Broadcom stegen tot bijna 4 procent. Amazon, Google-moeder Alphabet, Microsoft, Apple en Facebook wonnen tot meer dan 3 procent.

Farmaceut Johnson & Johnson werd 1 procent lager gezet. Door een fout in een Amerikaanse fabriek zijn 15 miljoen doses van het coronavaccin van het bedrijf niet te gebruiken.

Ford Motor (min 0,7 procent) staakt tijdelijk de productie van zijn pick-uptrucks in twee fabrieken vanwege het chiptekort in de auto-industrie. De pick-uptrucks zijn Fords meest winstgevende automodel.

De euro was 1,1772 dollar waard, net als bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 3,2 procent duurder op 61,33 dollar. Brentolie klom 2,7 procent in prijs tot 64,62 dollar per vat. Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland hebben aangekondigd vanaf mei de olieproductie weer te gaan verhogen.