Sterkste groei bedrijvigheid industrie VS in ruim 37 jaar

De bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie heeft in maart de sterkste groei laten zien in ruim 37 jaar, geholpen door een flinke toename van de orders en productie. Het cijfer geeft aan dat de economie van de Verenigde Staten duidelijk aan het herstellen is van de coronacrisis, dankzij de vaccinaties tegen het virus, versoepeling van de lockdowns en de enorme steunpakketten van de Amerikaanse overheid.

De inkoopmanagersindex van onderzoeksbureau ISM, die de bedrijvigheid weergeeft, sprong vorige maand omhoog tot een stand van 64,7, het hoogste niveau sinds 1983. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Een jaar geleden toonde de industrie in de grootste economie van de wereld juist nog een sterke neergang als gevolg van de coronapandemie, onder meer omdat fabrieken in de VS moesten sluiten.

Het goede cijfer over de Amerikaanse industrie volgt op vergelijkbare gegevens over de industrie in Aziƫ en Europa. Ook daar trekt de bedrijvigheid flink aan.