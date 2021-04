Europese beurzen en Wall Street gesloten op Goede Vrijdag

Na de beursrecords van de afgelopen dagen krijgen beleggers nu een lang weekend vrij. In Europa zijn alle aandelenbeurzen vrijdag gesloten. Ook Wall Street blijft op Goede Vrijdag dicht. Op de Amerikaanse financiële markten kan maandag weer worden gehandeld, terwijl de Europese beurzen op Tweede Paasdag nog gesloten blijven.

De Amsterdamse AEX-index ging donderdag nog met een nieuw record de handel uit. De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 1,2 procent in de plus op 708,43 punten. Daarmee werd de oude hoogste slotstand van 701,56 punten van 4 september 2000 ruimschoots doorbroken. Dat record dateert nog uit de internethausse van begin deze eeuw.

Ook in New York werd een belangrijke mijlpaal bereikt. De breed samengestelde S&P 500-index is voor het eerst boven de 4000 punten gestegen, aangejaagd door optimisme bij beleggers over het economisch herstel van de coronacrisis en het nieuwe steunpakket van ruim 2 biljoen dollar van de Amerikaanse president Joe Biden.

Ondanks dat de markten vrijdag dicht zijn, brengt de Amerikaanse overheid later op vrijdag wel het belangrijke banenrapport naar buiten. Uit de cijfers van loonstrookverwerker ADP bleek eerder deze week al dat het aantal banen in de Verenigde Staten in maart flink is toegenomen. De Amerikaanse arbeidsmarkt lijkt daarmee te herstellen van de coronapandemie, geholpen door het snelle vaccinatieprogramma en de steunmaatregelen van de overheid. Daar staat wel tegenover dat het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering onverwacht steeg.