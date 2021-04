Fitnessbranche biedt hulp aan herstellende ex-coronapatiënt

Ex-coronapatiënten kunnen straks bij sportscholen gericht aan de slag met hun herstel. Althans, op het moment dat de sportscholen de deuren weer mogen openen. Volgens brancheverenigingen NL Actief is er een begeleidingsprotocol opgesteld, dat op 6 april wordt gepresenteerd. Het programma wordt uitgevoerd door gespecialiseerde sportscholen, zogeheten preventiecentra. Dat zijn er momenteel 104.

Volgens NL Actief bieden de preventiecentra al begeleiding aan mensen met bijvoorbeeld diabetes, niet-aangeboren hersenletsel of overgewicht. De sportscholen die het betreft hebben dit predicaat omdat ze onder andere speciaal opgeleide instructeurs hebben. Een preventiecentrum werkt ook samen met huisartsen, fysiotherapeuten en met de gemeente.

Volgens NL Actief moeten ex-coronapatiënten hun conditie en spierkracht zorgvuldig en verantwoord weer opbouwen. De deskundigen in de preventiecentra werken waar nodig samen met de eerstelijnszorg zoals psychologen, diëtisten, logopedisten, fysio- en ergotherapeuten.

Volgens een woordvoerder van NL Actief ligt het protocol klaar, maar is het wachten op het moment dat de deuren weer open mogen. Sportscholen zijn al meer dan zeven maanden (gedeeltelijk) op slot. Volgens de branche zelf is dat onbegrijpelijk omdat sporten goed is voor de gezondheid. Daarbij beweert de branche dat met inachtneming van de coronaregels kan worden gesport, ook omdat met tijdslots kan worden gewerkt.

Bij NL Actief zijn zo’n 1000 locaties met in totaal 3 miljoen fitnessconsumenten aangesloten.