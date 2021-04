Ook Aziatische beleggers positief door economisch herstel

Beleggers in Azië voelen zich gesteund door het wereldwijde optimisme over het economisch herstel van de coronacrisis. Daarbij zorgt het nieuwe steunpakket van ruim 2 biljoen dollar van de Amerikaanse president Joe Biden ook voor meer vertrouwen. Terwijl de beurzen op Goede Vrijdag in veel landen gesloten zijn, werd er in bijvoorbeeld Tokio, Seoul en Shanghai gewoon gehandeld.

Met name de Japanse Nikkei-index toonde een duidelijke plus. Deze sloot 1,6 procent hoger op 29.855,80 punten. In Zuid-Korea en China gingen de graadmeters tussentijds 0,8 procent en 0,2 procent omhoog. Volgens kenners trokken beleggers in Azië zich op aan het sentiment dat donderdag al zichtbaar was op de Amerikaanse beurzen, waar de brede S&P 500 voor het eerst ooit door de 4000 punten is gegaan.

Dat laatste gebeurde nadat uit nieuwe cijfers van onderzoeksbureau ISM naar voren kwam dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in maart het sterkst is gegroeid in ruim 37 jaar. Eerder bleek al dat de industrie ook in Aziatische landen en in Europa afgelopen maand flink herstel liet zien, waarbij in een aantal gevallen eveneens sprake was van de grootste plussen in jaren.

Chipbedrijven waren opnieuw in trek, na een bericht van persbureau Bloomberg dat belangrijke adviseurs van president Biden binnenkort gaan praten met grote bedrijven uit de chip- en autowereld over het tekort aan chips. Samsung Elektronics, dat een uitnodiging zou hebben gekregen, dikte in Seoul ruim 2 procent aan. Autoconcern Hyundai won bijna 7 procent. In Tokio stegen chipbedrijven Tokyo Electron en Screen Holdings tot ruim 3 procent, en de grote autobouwer Toyota kreeg er 0,4 procent aan beurswaarde bij.