Supermarkten: doe in paasweekend gespreid boodschappen

Supermarkten roepen mensen op om in het paasweekend gespreid naar de winkel te komen om hun quiches, smoothies en gevulde eieren in te slaan. Omdat de horeca nog steeds gesloten is in verband met de coronamaatregelen, rekenen de supers op extra drukte.

“Gelukkig kun je op Google goed zien wanneer het in de supermarkt bij jou in de buurt erg druk en minder druk is”, zegt een woordvoerster van supermarktkoepel CBL. Ze raadt mensen aan op die manier te kijken wat de handigste tijd is om de paasboodschappen te doen.

Jumbo merkt dat het de afgelopen dagen al wat drukker was in zijn winkels. Daarom heeft de grootgrutter uit Veghel voorbereidingen getroffen. Op eerste paasdag is een recordaantal van 435 winkels geopend en op tweede paasdag kunnen mensen in 653 Jumbo’s terecht.

“Zo zorgen we ervoor dat we de drukte zoveel mogelijk spreiden, zodat alle klanten veilig hun boodschappen kunnen doen”, geeft een zegsvrouw van Jumbo aan. Wat ook meehelpt is dat supermarkten sinds kort weer tot vrij laat in de avond open mogen zijn door het opschuiven van de avondklok.

In de aanloop naar Pasen verkopen de supers van oudsher veel lekkernijen voor brunches, bijvoorbeeld feeststollen. Maar Jumbo geeft aan dat er ook veel mensen gaan gourmetten. Daarbij valt op dat mini vega paasnuggets en mini vega kaasburgers in trek zijn. Albert Heijn denkt dat diverse nieuwere gerechten het dit jaar ook goed zullen doen, zoals gerookte zalmtartaar, portobello met geitenkaas en kipmedaillons met pesto en roomsaus.