Veel nieuwe banen in VS in maart, werkloosheid daalt

Amerikaanse bedrijven en overheden hebben vorige maand het meeste aantal nieuwe banen gecreëerd sinds vorige zomer. De stijging was dan ook veel sterker dan verwacht en de werkloosheid daalde met 0,2 procentpunt tot 6 procent, meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid in zijn maandelijkse banenrapport.

In maart kwamen er bij bedrijven, min de agrarische sector, en overheden 916.000 banen bij. Economen hadden in doorsnee gerekend op een toename van 660.0000 banen, maar dat werden er dus veel meer. In februari waren er nog 468.000 banen bijgekomen en ook toen ging het al beter dan eerder leek. Oorspronkelijk had het ministerie voor die maand per saldo 379.000 nieuwe banen gemeld.

De banencijfers lijken aan te geven dat de Amerikaanse arbeidsmarkt aan het herstellen is van de coronapandemie, geholpen door de vaccinaties tegen het virus en de steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid tegen de crisis. Eerder deze week kwam loonstrookverwerker ADP ook al met positieve cijfers. Daar ging het om de sterkste toename van banen in zes maanden. Daar stond tegenover dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week onverwacht was toegenomen.