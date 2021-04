Verkoop op afspraak stuwt occasionverkoop

De verkopen van tweedehandsauto’s zijn in maart flink gestegen. Dat kwam volgens branchevereniging Bovag vooral doordat het voor kopers mogelijk was om op afspraak de showroom te bezoeken. Dat kon in de eerste twee maanden van het jaar nog niet, waardoor het eerste kwartaal van het jaar met een min werd afgesloten.

In maart werden 118.831 occasions verkocht door garages en autodealers aan consumenten. Daarnaast wisselden bijna 63.000 auto’s bij particulieren onderling van eigenaar. In maart vorig jaar ging het om respectievelijk 94.140 en 58.088 tweedehands auto’s. Daarbij moet worden aangetekend dat het in de maand maart vorig jaar bij autobedrijven relatief rustig was omdat nog niet bekend was wat de impact van de coronacrisis zou zijn. Daardoor waren consumenten voorzichtig met het doen van grote aankopen.

In de eerste twee maanden van dit jaar konden als gevolg van de coronamaatregelen alleen proefritten aan huis worden aangeboden. Verder was het mogelijk om online een occasion te kopen. Ondanks de eindspurt in maart werden in de meetperiode dit jaar minder occasions verkocht in vergelijking met vorig jaar. In het eerste kwartaal ging het om 318.537 gebruikte auto’s die door de vakhandel werden verkocht, waar dat er een jaar eerder 321.033 waren. Daarnaast ging het dit jaar om 174.172 transacties tussen particulieren. Dat waren er in het eerste kwartaal van 2020 nog 177.287.

De verkopen van de occasions auto’s staan in scherp contrast met de verkopen van nieuwe auto’s afgelopen maand. Daar was sprake van een daling met bijna 18 procent.