‘Helft Britse bedrijven denkt nog lang last te hebben van brexit’

De helft van de Britse bedrijven verwacht door de brexit nog lang last te hebben van verstoringen van de handel met de Europese Unie. Bijna een derde is tijdelijk gestopt met verkopen aan de EU. Dat melden London First, een lobbygroep voor Britse bedrijven, en financiële dienstverlener EY op basis van een enquête onder ruim 1000 bedrijven.

De bevindingen komen overeen met andere onderzoeken. Die geven aan dat exporterende bedrijven last hebben van de administratieve rompslomp sinds de handelsovereenkomst tussen Londen en Brussel op 1 januari in werking is getreden.

Volgens de Britse premier Boris Johnson zijn de verstoringen voornamelijk te wijten aan “kinderziektes”, die zullen verminderen wanneer bedrijven gewend zijn aan het nieuwe systeem. London First is het niet met hem eens. “Het is duidelijk dat de verstoringen van de Britse handel met de EU verder gaan dan kinderziektes”, aldus waarnemend voorzitter John Dickie.

Uit de enquête van London First, die in februari werd gehouden, bleek dat 75 procent van de bedrijven last heeft gehad van de brexit. Ruim 70 procent van de bedrijven had zich voorbereid op de veranderingen.

In het onderzoek staat verder dat de kosten van 29 procent van de respondenten was gestegen. De helft van die bedrijven liet weten dat die kosten aan klanten worden doorberekend.