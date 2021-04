Amerikaanse banencijfers helpen Aziatische beurzen vooruit

Beleggers in Azië reageerden positief op de sterke Amerikaanse banencijfers. Dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten vorige maand flink is aangetrokken, steunt hen in de gedachte dat de economische vooruitzichten voor de rest van de wereld ook beter worden.

Amerikaanse bedrijven en overheden hebben vorige maand het meeste aantal nieuwe banen gecreëerd sinds vorige zomer, werd vrijdag bekend. De banencijfers lijken aan te geven dat de arbeidsmarkt in de grootste economie van de wereld aan het herstellen is van de coronapandemie, geholpen door de vaccinaties tegen het virus en de steunmaatregelen van de overheid in Washington tegen de crisis. President Joe Biden bestempelde de banengroei als een teken van hoop.

De Japanse Nikkei-index won maandag 0,8 procent tot 30.089,25 punten. Ook in Zuid-Korea werd weer gehandeld. Daar ging de belangrijkste graadmeter tussentijds 0,3 procent omhoog. Andere grote beurzen in de regio, bijvoorbeeld in China of Australië, waren nog een dagje gesloten.

Omdat de beurzen in New York op Goede Vrijdag dicht waren, is er op Wall Street zelf nog niet gereageerd op de nieuwste Amerikaanse banencijfers. Dat gebeurt pas later op maandag, als de Amerikaanse aandelenhandel weer wordt hervat na het paasweekend. In Europa gaan de beurzen pas dinsdag weer open.