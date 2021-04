Amerikaanse dienstensector maakt sprong voorwaarts

De bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector is nog nooit zo hoog geweest, meldt marktonderzoeker ISM. De index van ISM kwam op 63,7 uit, waarbij alles boven de 50 op groei duidt. Sinds de metingen in 1997 begonnen gaf de graadmeter van de marktvorser nog niet eerder een dergelijk optimisme aan. Nu er steeds meer Amerikanen gevaccineerd zijn, kunnen delen van de economie die het lang zwaar hadden zoals winkels en horeca in meer delen van het land open.

Behalve het opheffen van coronamaatregelen, profiteert de dienstensector ook van de stimuleringsmaatregelen van de overheid. Veel Amerikanen kregen noodsteun van de overheid waarmee ze weer naar de winkels gingen om zaken te kopen. Ook bedrijven kunnen door coronasteunmaatregelen weer makkelijker naar de toekomst kijken.

De cijfers van ISM over de dienstensector volgen op sterke cijfers over de industrie eind vorige week. Ook waren er banencijfers die een rooskleurig beeld gaven over de Amerikaanse economie.