Grote techbedrijven stuwen beurzen naar nieuwe records

De grote techbedrijven hebben maandag flinke winst geboekt op de aandelenbeurzen in New York. Bedrijven als Apple, Microsoft en Amazon profiteerden van de positieve stemming op de beurzen. Die stemming werd veroorzaakt door het goede banenrapport van afgelopen vrijdag, toen Wall Street een vrije dag had, en cijfers over de groeiende bedrijvigheid in de dienstensector. Vooral Google-moeder Alphabet en Tesla kregen van de techbedrijven de handen op elkaar.

Het Amerikaanse hooggerechtshof bepaalde dat Google geen inbreuk heeft gemaakt op het copyright van Oracle toen het duizenden codes van de programmeertaal Java gebruikte voor zijn mobiele besturingssysteem Android. Daarmee draaiden de hoogste Amerikaanse rechters een uitspraak van een lagere rechter terug en ontkomt Google aan miljarden dollars schadevergoeding. Als gevolg van de uitspraak steeg Alphabet 4,2 procent. Oracle werd ondanks de nederlaag 3,3 procent hoger gezet.

Tesla leverde afgelopen kwartaal meer elektrische auto’s af dan analisten hadden verwacht ondanks chipproblemen. Andere automakers hadden daar veel meer last van en moesten fabrieken enige tijd stilleggen. Het aandeel Tesla steeg 4,4 procent.

Ook Facebook ging omhoog en wel met 3,4 procent. Beleggers worden positiever over het vermogen van het bedrijf om te blijven verdienen aan advertenties ondanks een geplande privacy-update voor Apples mobiele besturingssysteem iOS. Eerder had topman Mark Zuckerberg nog gewaarschuwd voor die update. Een groot datalek waarbij gegevens van een half miljard Facebook-gebruikers op straat kwamen te liggen deerden het bedrijf niet.

Andere techreuzen als Apple, Microsoft en Amazon dikten tot 2,8 procent aan. Die stijgingen zorgden voor recordstanden voor de Dow-Jonesindex, die 1,1 procent steeg tot 33.527,19 punten, en de breed samengestelde S&P 500. Die beursgraadmeter ging 1,4 procent omhoog en sloot op 4077,91 punten. Techbeurs Nasdaq dikte 1,7 procent aan tot 13.705,59 punten.

GameStop daalde 2,4 procent na veel lager te hebben gestaan. De gameswinkelketen maakte bekend voor 1 miljard dollar aan nieuwe aandelen uit te geven. Daarmee profiteert het bedrijf van de hoge beurskoers, die deels werd veroorzaakt door een groep particuliere beleggers die geld staken in het bedrijf na een oproep op internetforum Reddit.

De euro was 1,1812 dollar waard, tegenover 1,1772 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 4,4 procent tot 58,75 dollar. Brentolie kostte 4 procent minder op 62,24 dollar per vat.