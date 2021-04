LG Electronics stopt met productie smartphones

Het Zuid-Koreaanse technologieconcern LG Electronics gaat stoppen met de productie van smartphones en zich richten op onderdelen voor elektrische auto’s. LG wijst op de felle concurrentie op de markt voor mobiele telefoons en aanhoudende verliezen bij die activiteiten voor het bedrijf.

De productie zal per 31 juli worden beƫindigd. LG behoorde tot een van de pioniers met smartphones met het besturingssysteem Android van Google, met het populaire model de LG Nexus. Het bedrijf had ooit een groot marktaandeel in de Verenigde Staten, maar heeft dat moeten inleveren aan rivalen als Apple en het eveneens Zuid-Koreaanse Samsung Electronics.

LG zei in januari dat wordt gekeken naar de opties voor de smartphone-divisie. Naar verluidt werden er gesprekken gevoerd over een verkoop van de telefoonactiviteiten, maar die liepen stuk door meningsverschillen over de waarde van technologiepatenten, aldus lokale media.

Het concern gaat nu meer inzetten op componenten voor elektrische auto’s. Er is al een samenwerking aangegaan met het Canadese Magna International op dat terrein. Er werd bij beleggers gespeculeerd dat dit samenwerkingsverband kan gaan bijdragen aan een elektrische auto van Apple.