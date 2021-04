ABN AMRO gaat Google Pay aanbieden

ABN AMRO gaat in het tweede kwartaal Google Pay aanbieden via de eigen app. Volgens de bank is er bij klanten veel vraag naar mobiele betaalmogelijkheden die werken op besturingssysteem Android. De Google Pay-app zelf is nog niet beschikbaar in Nederland.

“Met Google Pay kunnen klanten straks snel en gemakkelijk aankopen doen in winkels, apps en op websites via hun Android-telefoon binnen de ABN AMRO-app, zonder extra kosten”, aldus de bank. Google liet al eerder weten dat de behoefte om digitaal en contactloos te betalen in winkels door de coronapandemie is toegenomen.

In november begonnen de banken Bunq, N26 en Revolut als eerst Google Pay aan te bieden in Nederland. Via die onlinebanken kan Google Pay al worden gebruikt in alle winkels die betalingen met Mastercard en Visa accepteren.

Google Pay begon in 2015 in de Verenigde Staten en is ook in veel andere landen beschikbaar, waaronder een groot deel van Europa. De vergelijkbare dienst van Apple die gebruikt wordt op iPhones, Apple Pay, is bijna twee jaar beschikbaar in Nederland.