Beurzen New York eindigen daags na recordsessie licht lager

De aandelenbeurzen in New York hebben dinsdag een kleine stap teruggedaan. Beleggers namen een adempauze na de recordhoogtes die belangrijke beursgraadmeters maandag hadden bereikt. De vraag voor hen is nu hoeveel van al het positieve nieuws al in de huidige aandelenprijzen is verwerkt.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 33.430,24 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 4.073,94 punten en techbeurs Nasdaq zakte een fractie tot 13.698 punten.

Het Internationaal Monetair Fonds kwam dinsdag met een optimistischere raming voor het herstel van de wereldeconomie. Het fonds gaat ervan uit dat de mondiale economie dit jaar met 6 procent zal groeien. In januari werd nog 5,5 procent groei voorspeld. Wel waarschuwde het IMF dat het groeitempo niet gelijk verdeeld zal zijn.

Ook over de Amerikaanse banenmarkt was opnieuw positief nieuws te melden. Het aantal vacatures in de VS bereikte in februari het hoogste niveau in twee jaar tijd. De Amerikaanse overheid meldde vrijdag al dat de banengroei in ’s werelds grootste economie in maart sterker was dan verwacht en de werkloosheid aalt.

Norwegian Cruise Lines won 4,6 procent. De cruiserederij verwacht in juli weer pleziervaarten buiten de Verenigde Staten aan te kunnen bieden, nadat dit meer dan een jaar niet meer mogelijk is geweest. Branchegenoot Carnival Cruises won 1,7 procent, ondanks de mededeling dat alle cruises vanuit Amerikaanse havens tot en met 30 juni worden geannuleerd.

Socialmediabedrijf Snap profiteerde van een adviesverhoging. De onderneming achter videoapp Snapchat werd 5,1 procent meer waard.

De euro was 1,1875 dollar waard, tegenover 1,1845 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent meer waard op 59,42 dollar. Brentolie ging 1,1 procent omhoog tot 62,81 dollar per vat.