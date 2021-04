Blik op Besi en Air France-KLM na lang paasweekeinde op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar chipbedrijf Besi en luchtvaartcombinatie Air France-KLM. Besi profiteert van het wereldwijd chiptekort en kwam met een sterk handelsbericht. Het door de coronacrisis zwaar getroffen Frans-Nederlandse Air France-KLM gaat nieuwe aandelen uitgeven om vers kapitaal op te halen.

Verder verwerken de Europese markten na het lange paasweekeinde nog de nieuwe recordstanden op Wall Street van maandag, die volgden op het sterke Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag. De openingsindicatoren wijzen op een positief begin voor de Amsterdamse AEX-index. De andere Europese beurzen lijken eveneens hoger te openen. De belangrijkste Aziatische markten lieten dinsdag een gemengd beeld zien.

Besi zag het orderboek in de eerste maanden van het jaar met 108 procent groeien ten opzichte van een kwartaal eerder en haalde voor een recordbedrag van 327 miljoen euro aan nieuwe orders binnen. Besi profiteerde vooral van de sterke vraag naar chips voor toepassingen rond de snelle 5G-technologie en van de autosector, die sinds de uitbraak van de pandemie kampt met een chiptekort.

De Europese Commissie is onder voorwaarden akkoord met maximaal 4 miljard euro aan extra steun voor Air France. Brussel benadrukt daarbij dat KLM, de Nederlandse tak van het bedrijf, niet voor de steun in aanmerking komt. De herkapitalisatie door Frankrijk omvat de omzetting van de reeds door toegekende Franse staatslening van 3 miljard euro in aandelen of obligaties. Daarnaast mag Parijs voor maximaal 1 miljard euro aan nieuwe aandelen kopen, nu Air France zijn hand gaat ophouden voor extra kapitaal bij bestaande aandeelhouders.

In Zürich staat Credit Suisse in de belangstelling. Verschillende topbestuurders van de Zwitserse bank stappen op vanwege het beursschandaal rond het Amerikaanse investeringsfonds Archegos Capital Management, een klant van Credit Suisse. Door het schandaal vreest de Zwitserse bank een financiële klap van 4,7 miljard dollar.

De Amsterdamse AEX-index ging donderdag met een nieuw record het lange paasweekeinde in. De hoofdindex eindigde 1,2 procent hoger op 708,43 punten en doorbrak daarmee de oude hoogste slotstand van 701,56 punten die tijdens de piek van de internetzeepbel in 2000 werd bereikt. Op Wall Street, waar op tweede paasdag wel weer werd gehandeld, eindigde de Dow-Jonesindex 1,1 procent in de plus op 33.527,19 punten. De brede S&P 500 klom 1,4 procent en techbeurs Nasdaq steeg 1,7 procent.

De euro was 1,1811 dollar waard, tegenover 1,1772 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,1 procent tot 59,30 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 62,72 dollar per vat.