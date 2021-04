Brussel akkoord met extra miljardensteun voor Air France

De Europese Commissie is onder voorwaarden akkoord met maximaal 4 miljard euro aan extra steun voor Air France, onderdeel van Air France-KLM. In ruil voor de steun om het eigen vermogen van de Franse luchtvaartmaatschappij te versterken, moet Air France onder andere een aantal start- en landingsrechten opgeven op de overbelaste luchthaven van Parijs Orly. Daar heeft Air France een aanzienlijke marktmacht. De Europese Commissie benadrukt dat KLM, de Nederlandse tak van Air France-KLM, niet voor de steun in aanmerking komt.

Net als andere luchtvaartondernemingen gaat Air France gebukt onder de coronacrisis. Die zadelde maatschappijen op met grote verliezen omdat er veel minder gevlogen wordt. Ondertussen lopen de vaste lasten van de maatschappijen wel door. Om een bankroet voor Air France te voorkomen is deze ingreep nodig, zo klinkt het.

De herkapitalisatie door Frankrijk, die deel uitmaakt van de eerste stap van het plan van de luchtvaartgroep, omvat de omzetting van de reeds door Frankrijk toegekende staatslening van 3 miljard euro in een hybride instrument, zoals aandelen of obligaties. Daarnaast mag Parijs voor maximaal 1 miljard euro aan nieuwe aandelen kopen, nu Air France zijn hand gaat ophouden voor extra kapitaal bij bestaande aandeelhouders.

Frankrijk heeft ruim 14 procent van de aandelen van moederbedrijf Air France-KLM in handen. Dit kan mogelijk 30 procent worden. Dit belang moet van Brussel op termijn worden teruggebracht tot minder dan 25 procent. Daarvoor moet snel een plan worden gemaakt. Nederland heeft ook ongeveer 14 procent van de aandelen in handen, maar heeft volgens Air France-KLM aangegeven geen onderdeel te zijn van de nieuwe financieringsronde. Ook andere grote aandeelhouders hebben aangegeven niet mee te zullen doen.

Aan de extra steun vanuit Parijs zijn nog een aantal andere voorwaarden verbonden, waaronder beperkingen op het gebied van overnames, de terugkoop van aandelen, dividenduitkeringen en de beloning van het management. Deze toezeggingen gelden niet voor KLM en dochterondernemingen van de Nederlandse maatschappij.

De Nederlandse staat heeft het pakket maatregelen ook goedgekeurd en gaf aan met de Europese Commissie in gesprek te blijven over mogelijke kapitaalversterkende maatregelen voor KLM.