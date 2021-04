Crisis zadelt Air France-KLM weer op met rode cijfers

Air France-KLM blijft last houden van de coronacrisis. Het operationele verlies in het eerste kwartaal komt naar verwachting uit op 1,3 miljard euro. Vooral de derde coronagolf en de beperkingen die bepaalde landen opleggen aan het luchtverkeer zitten de onderneming dwars. In het bijzonder werd door Air France-KLM-topman Ben Smith gewezen op de strenge maatregelen die door Nederland zijn opgelegd.

Air France-KLM kwam met voorlopige cijfers omdat het een akkoord bereikte met de Europese Commissie over extra financiƫle steun voor Air France om door de crisis te komen. Volgens de maatschappij waren de resultaten iets beter dan voorzien, ook omdat het Air France-KLM lukte om de kosten verder omlaag te krijgen. Zowel in Frankrijk als in Nederland heeft het personeel een loonoffer gedaan, waarbij de bestbetaalde krachten tot wel 20 procent aan salaris inleverden. Daarnaast werd afscheid genomen van duizenden werknemers.

Het langverwachte steunpakket was het onderwerp van soms gespannen besprekingen tussen de grootste aandeelhouders van Air France-KLM, Frankrijk en Nederland, en de Europese Commissie, die een reeks voorwaarden eiste om de mededingingsbezwaren weg te nemen. De regeringen hebben de onderneming vorig jaar in totaal 10,4 miljard euro aan rechtstreekse leningen en garanties toegekend.

Frankrijk had geprobeerd de eisen van de commissie af te zwakken. Dan ging het met name om maatregelen om de concurrentie binnen de sector te stimuleren, waaronder het opgeven van felbegeerde landingsrechten op de Parijse luchthaven Orly. Of extra steun aan KLM door Nederland betekent dat de maatschappij ook start- en landingsrechten op Schiphol moet opgeven, is niet bekend. Smith wilde niet ingaan op de lopende onderhandelingen tussen Air France-KLM, KLM, Den Haag en Brussel.

Nederland heeft KLM eerder gesteund met een lening van 1 miljard euro en 2,4 miljard euro aan garanties. Voor KLM zal er op termijn ook een kapitaalbehoefte ontstaan, maar ook de Nederlandse maatschappij gaat niet in op de lopende onderhandelingen.

In de komende maanden en in het bijzonder aan het begin van de zomer verwacht Air France-KLM een aanzienlijk herstel van de vraag naar vliegreizen. Daarbij gaat de onderneming ervan uit dat de positieve effecten van de versnelde vaccinatiecampagnes in verschillende landen kunnen leiden tot minder strenge beperkingen op het passagiersvervoer in die landen.