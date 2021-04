Haven Rotterdam verwacht eerste ‘fileschip’ uit Suezkanaal

De haven van Rotterdam verwacht dinsdagavond het eerste containerschip te verwelkomen dat dagenlang niet kon doorvaren wegens een blokkade van het Suezkanaal. Die belangrijke vaarroute tussen Azië en Europa werd zes dagen lang gestremd doordat containerschip Ever Given overdwars kwam vast te liggen in het kanaal.

De MSC Rifaya komt volgens schattingen van het Havenbedrijf Rotterdam rond 21.00 uur aan in de haven, als eerste van de gestremde schepen in het Egyptische kanaal. Daarmee is het onder Liberiaanse vlag varende containerschip sneller in Nederland dan aanvankelijk werd verwacht.

De weersomstandigheden kunnen nog wel voor vertraging zorgen. Bij te harde wind mag de 400 meter lange MSC Rifaya niet de haven binnenvaren, dus moet het schip mogelijk enkele uren wachten totdat de wind is geluwd.

Veel schepen die in het Suezkanaal moesten wachten achter de Ever Given hebben Rotterdam als bestemming. Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht daarom deze week extra drukte, nu die vertragingen moeten worden ingehaald. Normaal gesproken ontvangt de haven gemiddeld tachtig zeeschepen per dag. Dat zullen er vanaf woensdag of donderdag tijdelijk zo’n 10 procent meer zijn.

Ook de Ever Given heeft Rotterdam als bestemming. Dat schip ligt nog in de buurt van het Suezkanaal.