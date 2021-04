Minister: faillissement D-Reizen vreselijk nieuws

Demissionair minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken) noemt het faillissement van D-Reizen “natuurlijk vreselijk nieuws, voor de mensen die er werken en de eigenaren”. Hij benadrukt dat het kabinet alles op alles zet om zo veel mogelijk bedrijven door de coronacrisis heen te helpen. “Maar helemaal voorkomen dat er bedrijven omvallen kunnen we natuurlijk nooit, hoe triest dat ook is.”

Door de coronapandemie hebben reisbedrijven het afgelopen jaar veel vakanties moeten annuleren. Klanten kregen vaak een voucher, maar kunnen na een jaar alsnog hun geld terugvragen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een speciaal fonds waar ondernemingen daarvoor geld kunnen lenen. Maar voor D-Reizen komt die regeling te laat.

VVD-Kamerlid Thierry Aartsen vindt dat “verschrikkelijk zuur”. Hij wil tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer van zijn partijgenoot Van ’t Wout weten of het voucherfonds niet eerder aan de slag had kunnen gaan. Maar de minister benadrukt dat het optuigen van dergelijke regelingen nu eenmaal ingewikkeld en tijdrovend is. “Er wordt al ongelofelijk hard gewerkt om zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk te ondersteunen”, verzekert hij.

De Tweede Kamer wil naar aanleiding van het faillissement van de reisorganisatie binnenkort in debat met de betrokken ministers over de economische steunpakketten van het kabinet.