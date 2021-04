Shell en Vattenfall willen fossielvrij wagenpark in 2025

Grote bedrijven waaronder oliemaatschappij Shell, energiemaatschappij Vattenfall en banken ABN AMRO en ING willen in 2025 een volledig fossielvrij wagenpark hebben. De leiders van de ondernemingen beloven de komende jaren samen 23.000 leaseauto’s aan hun werknemers te verstrekken die geen CO2 uitstoten.

De bedrijven zijn verenigd in de coalitie Anders Reizen. Volgens de directeur van het netwerk Hugo Houppermans zorgt de coronacrisis voor een versnelling van een trend die al langer is ingezet. Door de pandemie werken mensen bijvoorbeeld meer thuis.

De ambitie van de coalitie Anders Reizen is om de CO2-uitstoot van zakelijk reizen met 50 procent te verminderen in 2030, ten opzichte van 2016. Het netwerk bestaat uit zeventig werkgevers die in totaal ruim een half miljoen werknemers vertegenwoordigen. Andere bedrijven die deelnemen zijn onder meer Aegon, Eneco, KPMG, Rabobank, Royal HaskoningDHV en Royal Schiphol Group.