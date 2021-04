TUI en D-Reizen in rechtszaal vanwege geschil over reissommen

Reisorganisaties TUI en D-Reizen staan dinsdag tegenover elkaar in de rechtszaal in Haarlem vanwege geld van reizigers. Touroperator TUI wil dat reisbureauketen D-Reizen de aanbetalingen van klanten voor door corona geannuleerde reizen overmaakt. Die klanten kunnen namelijk bij TUI terecht voor een voucher. D-Reizen weigert het geld aan TUI te geven.

D-Reizen heeft voor dat geld zelf vouchers uitgegeven en zegt dat die ook gedekt zullen worden door het voucherfonds, maar daar twijfelt TUI aan. In een kort geding tussen D-Reizen en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) gaf de rechter al aan dat het niet waarschijnlijk is dat de reisagent in dit soort gevallen een beroep op het voucherfonds zal kunnen doen.

TUI zette hangende het geschil alvast een overeenkomst stop waardoor D-Reizen nu geen pakketreizen van de touroperator mag verkopen. Ook branchegenoot Corendon zette die stap omdat ook die touroperator vragen heeft over hoe D-Reizen met de aanbetalingen omgaat. Dat bedrijf besloot echter nog niet tot juridische stappen.