Beleidsmakers Fed zagen nog geen noodzaak voor afbouw steun

Beleidsmakers van de Federal Reserve zagen tijdens de beleidsvergadering vorige maand nog geen reden om aan de lopende steunmaatregelen te morrelen. Volgens de Amerikaanse centralebankenkoepel kan het nog wel enige tijd duren voordat aan de voorwaarden wordt voldaan om bijvoorbeeld het omvangrijke opkoopprogramma terug te schroeven, zo valt te lezen in de notulen van de bijeenkomst. Die werden woensdag vrijgegeven.

Als voorwaarde voor het afbouwen van de steun kijkt de centrale bank onder andere naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook wordt de inflatie nauwlettend in de gaten gehouden. Volgens de centralebankiers duurt het nog wel even voordat er “substantiĆ«le voortgang” wordt geboekt met het bereiken van de beoogde doelen wat betreft de arbeidsmarkt en de inflatie.

De Federal Reserve liet na de vergadering het programma voor de aankoop van activa, met een omvang van 120 miljard dollar per maand, ongewijzigd. De centrale bank voorspelde dat het belangrijkste rentetarief zeker tot 2023 dicht bij nul zal blijven. Tegelijkertijd schroefde de Fed de groeiprognoses voor dit jaar sterk op vanwege een toenemend vertrouwen en een nieuwe ronde van economische stimuleringsmaatregelen.

Fed-voorzitter Jerome Powell vertelde na de vergadering dat de economie nog ver verwijderd is van maximale werkgelegenheid en een duurzame inflatie van 2 procent. Volgens hem zijn enkele van de ergste economische uitkomsten van de crisis afgewend. Maar de staat van de economie in de komende twee tot drie jaar is volgens hem uiterst onzeker.