Biden wil dat VS voorsprong houden ten opzichte van China

De Amerikaanse president Joe Biden zegt dat zijn plan om meer dan 2 biljoen dollar in infrastructuur te steken nodig is om de leidende positie van de Verenigde Staten te verzekeren. Daarbij wees hij in het bijzonder op de opkomende macht van China.

De enorme vernieuwing van de transportverbindingen en de investeringen in moderne technologie├źn zijn nodig “zodat Amerika de wereld kan leiden zoals het altijd heeft gedaan”, zei Biden in een toespraak in het Witte Huis.

Biden lichtte zijn plan woensdag toe, waarbij het nog een hele opgave zal worden om het Congres te overtuigen. Met name in de Senaat, waar de verhouding tussen Republikeinen en Democraten 50-50 is, is iedere stem noodzakelijk. Republikeinen zijn niet enthousiast en ook niet alle Democraten lijken het plan te zien zitten.

Biden wil om de kosten van het investeringsplan te dekken bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting verhogen. De president zei te willen luisteren naar politici die tegen zijn voorstel zijn om het tarief van 21 procent naar 28 procent te verhogen. Hij herhaalde zijn belofte om de belastingen niet op te voeren voor Amerikanen die minder dan 400.000 dollar verdienen.