Coronacrisis drukt energiebehoefte tot niveau van 1992

Het energieverbruik in Nederland is vorig jaar met 3 procent afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is al langer sprake van een dalende trend, maar heeft de impact van de coronacrisis het mindere verbruik van energie versterkt. Voor het eerst sinds 1992 is minder dan 3000 petajoule gebruikt.

Een van de redenen dat Nederlanders minder energie verbruikten is de verminderde behoefte aan motorbrandstoffen. Veel Nederlanders werkten vanuit huis, waardoor zij minder vaak de weg op hoefden. Alles bij elkaar werd er 14 procent minder benzine getankt aan de pomp. Diesel werd 12 procent minder verkocht.

Volgens het CBS werd het vrachtverkeer, dat veelal rijdt op diesel, minder geraakt door de lockdowns. De maand april was een negatieve uitschieter. Die maand lag de de afzet van benzine 41 procent lager in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. De verkoop van diesel daalde op jaarbasis met een kwart.

Daarnaast werd er vorig jaar als gevolg van de crisis veel minder gevlogen. Vorig jaar werd 44 procent minder kerosine getankt dan het jaar ervoor. Volgens het CBS was sprake van de grootste daling ooit. Nederland is naast gebruiker van kerosine ook exporteur van de vliegtuigbrandstof. Dat gebeurt vooral aan Duitsland. De export van kerosine lag vorig jaar ruim een kwart lager dan een jaar eerder. De productie van Nederlandse raffinaderijen viel met 49 procent terug.

Verder is het gebruik van kolen voor het opwekken van energie met een derde gedaald. Uit aardgas en hernieuwbare bronnen werd juist meer energie geproduceerd.

De productie van chemische producten zoals etheen en propeen is met 14 procent gestegen ten opzichte van 2019. Daar moet wel bij worden gemeld dat toen enkele fabrieken wegens onderhoud stil hebben gelegen. De productie in 2020 was nagenoeg gelijk aan die in 2017 en 2018.

Verder meldt het CBS dat schepen vorig jaar voor het eerst meer laagzwavelige stookolie dan de hoogzwavelige variant tankten. Door striktere uitstootregels wordt het zwavelgehalte teruggebracht. Het aandeel laagzwavelige stookolie is een jaar tijd gestegen van 27 procent naar ruim 80 procent van de totale hoeveelheid.