CVC doet overnamebod op Japans technologiebedrijf Toshiba

Het Japanse technologie- en elektronicaconcern Toshiba heeft een overnamebod ontvangen van investeringsmaatschappij CVC Capital Partners. Mogelijk is er meer dan 20 miljard dollar gemoeid met dat bod. Toshiba gaf aan het voorstel te bekijken.

CVC zou de onderneming van de beurs willen halen. De handel in het aandeel Toshiba werd woensdag stilgelegd op de beurs in Tokio. Als de deal doorgaat zou het een van de grootste overnames door een investeringsmaatschappij in jaren kunnen gaan worden.

Toshiba heeft de laatste jaren te maken gehad met een reeks problemen waaronder boekhoudfraude en kostbare tegenslagen bij zijn tak voor kernenergie. Om de financiƫle problemen op te lossen, moest Toshiba zijn chipdivisie grotendeels verkopen. Toshiba is verder actief met bijvoorbeeld elektronica zoals printers en kopieermachines, apparatuur voor hernieuwbare energie, halfgeleiders en een reeks andere technologieƫn.

Het 145 jaar oude conglomeraat wordt geleid door topman Nobuaki Kurumatani. Hij gaf eerder leiding aan de Japanse activiteiten van CVC voordat hij de hoogste functie bij Toshiba ging vervullen. Als Toshiba van de beurs verdwijnt zou dat de besluitvorming bij de onderneming kunnen versnellen. Toshiba heeft de laatste tijd aanvaringen gehad met aandeelhouders die ontevreden zijn over de prestaties van het bedrijf.

Een overname van Toshiba door een buitenlandse partij zal moeten worden goedgekeurd door de Japanse overheid. Mogelijk kunnen hier obstakels ontstaan omdat Toshiba een belangrijke speler is op het gebied van kernenergie en defensie in Japan en dus gevoelige technologie in handen heeft. Dat kan leiden tot zorgen over de nationale veiligheid bij de Japanse autoriteiten over de deal.

De voormalige chiptak van Toshiba heet Kioxia. Onlangs waren er berichten dat Kioxia in de belangstelling staat voor een overname door Amerikaanse chipbedrijven. Ook zou Kioxia een beursgang kunnen gaan maken, waarbij het chipbedrijf wordt gewaardeerd op 36 miljard dollar. Toshiba verkocht een paar jaar geleden een meerderheidsbelang in de chipdivisie aan een consortium geleid door investeerder Bain Capital en bezit nog steeds een deel van Kioxia.