‘Exporterende bedrijven worden stapje voor stapje optimistischer’

Bedrijven die het vooral moeten hebben van de export, worden stapje voor stapje optimistischer. Volgens een peiling door ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius heeft inmiddels iets minder dan de helft van de ondervraagde bedrijven te maken met de negatieve impact van de coronapandemie. Dat is voor het eerst sinds het begin van de crisis.

Circa een vijfde van de meer dan tweehonderd ondernemingen uit het onderzoek stelde zelfs te profiteren van de huidige situatie. Bart Jan Koopman, directeur bij evofenedex, waakt evenwel voor al te veel optimisme. “Het zijn gemengde signalen. Inderdaad zijn er gunstige grafieken te vinden in het rapport, maar nog steeds koersen ruim twee op de vijf bedrijven af op een forse krimp dit jaar”, geeft hij aan.

Koopman maakt zich ook nog zorgen over bijvoorbeeld nieuwe lockdowns, vaccinproblemen, chiptekorten en verstoringen in de zeevaart. Ondernemers gaven in het onderzoek aan dat zij minder last hadden van financiële impact of vraaguitval. Wel werden vaker logistieke problemen genoemd.

De evofenedex-directeur roept op om tijdens de kabinetsformatie, naast thema’s als klimaat en de energietransitie, vooral ook oog te hebben voor de exportsector. “Handel zorgt er mede voor dat de bonnetjes van steunpakketten betaald kunnen worden en dat we kunnen blijven investeren”, benadrukt hij. Het instellen van nieuwe nationale regels bovenop Europees beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zou volgens Koopman niet wenselijk zijn.