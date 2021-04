Fed en Biden krijgen Wall Street nauwelijks in beweging

De beurshandel in New York was woensdag weinig verheffend. De graadmeters kwamen nauwelijks van hun plaats, ook niet toen uit de notulen van de recentste vergadering van de Federal Reserve bleek dat het nog wel even kan duren alvorens de rentes weer worden verhoogd. De toelichting van president Joe Biden op zijn omvangrijke investeringsplan zorgde eveneens nauwelijks voor reuring.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie een fractie hoger op 33.446,26 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot een nieuwe recordstand van 4079,95 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor nog geen 0,1 procent tot 13.688,84 punten.

Volgens de Fed kan het nog wel enige tijd duren voordat aan de voorwaarden wordt voldaan om bijvoorbeeld het omvangrijke opkoopprogramma terug te schroeven. De centrale bank herhaalde dat het belangrijkste rentetarief zeker tot 2023 dicht bij nul zal blijven.

Biden zei op zijn beurt dat zijn plan om meer dan 2 biljoen dollar in infrastructuur te steken nodig is om de leidende positie van de Verenigde Staten te verzekeren. Daarbij wees hij in het bijzonder op de opkomende macht van China. De president zei te willen luisteren naar politici die tegen zijn voorstel zijn om het tarief van de vennootschapsbelasting van 21 procent naar 28 procent te verhogen.

Bij de bedrijven deden aanbieders van cruises het goed. Die kunnen mogelijk weer uitvaren als het herstel van de coronapandemie dat toelaat. Carnival opende bovendien de boeken en gaf aan genoeg geld te hebben om weer volledig in bedrijf te gaan. Norwegian Cruise Line, Carnival en Royal Caribbean sloten tot 1,4 procent hoger.

Verder stond AMC Entertainment (min 3,4 procent) bij de dalers. De bioscoopketen won dit jaar al flink aan beurswaarde, mede als gevolg van de gekte die particuliere beleggers veroorzaakten. Volgens sommige kenners is het AMC, ondanks bijna een verdubbeling van zijn beurswaarde, niet gelukt om dat gegeven om te zetten in een betere concurrentiepositie. Zij adviseren het aandeel te verkopen.

Computermaker Dell won dik 2 procent. Het bedrijf profiteerde van een positief analistenrapport waarin werd gesteld dat Dell zal profiteren van toenemende investeringen in IT.

De euro was 1,1871 dollar waard, tegenover 1,1849 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 59,58 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 63,02 dollar per vat.