Hoofdrol voor Toshiba op Japanse beurs na overnamebod

Op de beurs in Tokio was woensdag een hoofdrol weggelegd voor Toshiba. Het Japanse elektronicaconcern heeft een overnamebod ontvangen van ongeveer 20 miljard dollar van investeerder CVC Capital Partners die het bedrijf van de beurs wil halen. De stemming op de belangrijkste Aziatische markten was verder terughoudend. Beleggers deden het rustig aan na de recente sterke opmars op de wereldwijde beurzen en keken uit naar de kwartaalcijfers van de bedrijven.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,1 procent in de plus op 29.730,79 punten. De handel in het aandeel Toshiba werd vanwege de stroom aan kooporders en het bereiken van de dagelijkse stijgingslimiet stilgelegd. Het aandeel zou op basis van de kooporders ruim 18 procent hoger noteren. Het bod van CVC ligt naar verluidt zo’n 30 procent boven de slotkoers van dinsdag. Toshiba, dat in de afgelopen jaren kampte met boekhoudfraude, problemen bij zijn kernenergietak en zijn chipdivisie deels moest verkopen om geld op te halen, zegt het voorstel te bestuderen.

Branchegenoten als Fujitsu en Hitachi profiteerden van de overnamespeculatie rond Toshiba en stegen 1,7 en 1,8 procent. Zeetransportbedrijf Nippon Yusen verhoogde zijn winstverwachting voor het jaar en dikte 3 procent aan. Concurrenten als Kawasaki Kisen en Mitsui OSK Lines wonnen 3,7 en 2,2 procent.

In Seoul noteerde de Kospi tussentijds 0,4 procent hoger. Samsung daalde 0,6 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern verwacht dat de winst in het eerste kwartaal met 44 procent is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Samsung profiteerde onder meer van sterke verkopen van zijn nieuwe smartphone Galaxy S21 en andere gadgets. Het concern brengt eind deze maand het volledige kwartaalbericht naar buiten. In Hongkong keerden beleggers terug na een korte vakantieperiode en zakte de Hang Seng-index 0,7 procent. De hoofdindex in Shanghai verloor 0,5 procent.