‘Nieuw belastingplan VS eerlijker voor alle Amerikanen’

Het Amerikaanse belastingplan van de regering-Biden, waarbij onder andere de vennootschapsbelasting moet worden verhoogd, zal voor alle Amerikanen gunstiger uitpakken. Dat zei minister van Financiën Janet Yellen in een toelichting op de beoogde regelwijziging.

Volgens Yellen wordt met de aanpassingen voorkomen dat investeringen en winsten naar het buitenland worden verschoven. Daarnaast zou er meer geld overblijven voor het doen van kritieke investeringen in de VS.

Yellen borduurde met haar betoog voort op de voorstellen van president Joe Biden die 2250 miljard dollar aan infrastructuur wil uitgeven. Kosten die goeddeels door hogere belastingen moeten worden gedekt. Volgens Yellen zorgt het belastingplan ervoor dat in een periode van 10 jaar zo’n 2000 miljard dollar aan bedrijfswinsten door de fiscus extra worden opgehaald. Als ook de inspanningen worden beëindigd om winsten naar het buitenland te loodsen, zou dat de schatkist nog eens 700 miljard dollar op kunnen leveren.

Daarmee zou de belastingwijziging in 15 jaar tijd genoeg opleveren om voor de grote investeringsopgave van Biden te betalen. “Onze belastinginkomsten zijn al op hun laagste niveau in generaties. En als ze verder zullen dalen, hebben we minder geld om te investeren in wegen, bruggen, breedbandinternet en onderzoek en ontwikkeling”, aldus Yellen.

“Door te kiezen voor concurrentie op belastingen hebben we nagelaten om te concurreren op de vaardigheden van onze werknemers en de kracht van onze infrastructuur. Het is een zichzelf vernietigende concurrentiestrijd.”

Het ministerie van Financiën kwam woensdag met een 17-pagina’s tellend rapport dat waarschijnlijk moet dienen als een routekaart voor wetgevers en ambtenaren om het gecombineerde pakket van uitgaven en belastingvoorstellen in de komende maanden door het Congres te loodsen.

De belangrijkste elementen van de plannen zijn een verhoging van het vennootschapsbelastingtarief van 21 naar 28 procent. Daarnaast moet een minimumbelasting worden opgelegd op zowel buitenlandse winsten als de binnenlandse winsten die bedrijven rapporteren aan aandeelhouders.

Vanwege de 50-50 stemverhouding in de Senaat kan Biden het zich niet permitteren dat ook maar een van de Democratische senatoren tegen het plan zou stemmen. Republikeinen spraken zich al uit tegen de voorstellen. Ook sommige gematigde Democraten zien de wijzigingen niet helemaal zitten.