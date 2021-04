Beurzen New York overwegend hoger na Fed-notulen

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend hoger geopend na geruststellende woorden van centrale banken. Uit notulen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) komt naar voren dat ze vooralsnog weinig zien in een te vroege afbouw van hun stimuleringsmaatregelen voor de economie.

Volgens de Fed kan het nog wel enige tijd duren voordat aan de voorwaarden wordt voldaan om bijvoorbeeld het omvangrijke opkoopprogramma terug te schroeven. Ook beleidsmakers bij de ECB benadrukten bij hun rentebesluit in maart dat het opkoopprogramma ter bestrijding van de coronapandemie blijft lopen zolang dat nodig is.

Voor de openingsbel kregen beleggers nog wel tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt te verwerken. Vorige week steeg het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering tot 744.000, terwijl economen in doorsnee juist op een daling hadden gerekend.

De Dow-Jonesindex verloor na krap een kwartier handelen 0,3 procent tot 33.348 punten. De breed samengestelde S&P 500 stond juist 0,2 procent hoger op 4086 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 3799 punten.

GameStop won net geen 1 procent. De activistische belegger Ryan Cohen is voorgedragen als voorzitter bij de keten van computerspellenwinkels. Hij pleit al langere tijd voor een grote koerswijziging bij het bedrijf, dat onlangs flink aan beurswaarde won door particuliere beleggers die zich verenigden op forumsite Reddit.

Er was ook nog overnamenieuws. De in New York genoteerde Canadese cannabisproducent Canopy Growth (min 0,5 procent) neemt voor honderden miljoenen dollars de Canadese branchegenoot Supreme Cannabis Holdings over. Canopy verloor 3 procent in waarde.

De euro was 1,1886 dollar waard, tegenover 1,1890 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 59,25 dollar. Brentolie daalde 0,6 procent in prijs tot 62,82 dollar per vat.