Bijna kwart van de banen in reissector verdwenen in 2020

De coronacrisis laat zijn sporen duidelijk na in de reissector. Bijna een kwart van de banen is vorig jaar verloren gegaan. Dat komt naar voren uit jaarlijks onderzoek van stichting Reiswerk, een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers dat onder andere ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid bijhoudt.

Met name jongere medewerkers tot 25 jaar met een tijdelijk contract waren de dupe. Van hen verloor bijna de helft zijn baan. Circa 90 procent van de reisorganisaties die tien of meer werknemers hadden, geeft aan vorig jaar afscheid te hebben moeten nemen van personeel. Ook de instroom van nieuwe medewerkers viel lager uit. Het aantal nieuwe medewerkers daalde vorig jaar met 55 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Reiswerk spreekt van een “kaalslag” onder het personeel. De onderzoekers benadrukken dat de cijfers over 2020 gaan en dat bijvoorbeeld het recente faillissement van D-reizen niet is meegenomen.

De daling van de werkgelegenheid zette in maart vorig jaar in en loopt nog altijd door. Daarbij benadrukt Reiswerk dat veel werkgelegenheid in stand is gehouden door overheidssteun. Dit jaar rekent de helft van de bedrijven op een ontslagronde. Bijna een derde van de bedrijven gaat uit van opheffing of faillissement.