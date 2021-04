Grote bedrijven helpen 370 vluchtelingen aan werk

Grote bedrijven in Nederland hebben in de afgelopen twee jaar 370 vluchtelingen in dienst genomen. Ze konden bijvoorbeeld aan de slag bij ABN AMRO, Arcadis, Dura Vermeer, Philips en Rabobank. Ook uitzendorganisaties als Randstad en ManpowerGroup spanden zich in voor vluchtelingen. Zo heeft Randstad in Nederland 700 vluchtelingen op weg geholpen met het vinden van een baan.

Twee jaar geleden sloten verschillende Nederlandse bedrijven zich aan bij Tent Partnership for Refugees, een netwerk van zo’n 140 internationale bedrijven dat zich duurzaam wil inzetten voor vluchtelingen. Onder meer Philips en Rabobank stelden ambitieuze plannen op om vluchtelingen te helpen hun weg te vinden in hun nieuwe thuisland.

De meeste bedrijven liggen naar eigen zeggen op schema met hun doelen of hebben ze al gehaald, ondanks lastige omstandigheden door de coronacrisis. Zo nam Rabobank 60 vluchtelingen aan voor functies van IT-software ingenieurs tot financial controllers, waarmee de bank zijn doel voor 2021 al behaald heeft. En Randstad laat weten niet alleen in Nederland maar ook elders in Europa vluchtelingen te hebben geholpen. Verspreid over het continent gaat het om circa 6000 vluchtelingen. Daarmee overtrof het bedrijf zijn eigen doelstellingen.

Door de coronacrisis konden sommige bedrijven hun doelen niet halen. Zo kon Hilton niet beginnen met het trainen en aan werk helpen van vluchtelingen. En om politieke redenen kon de Philips Foundation niet het geplande veldhospitaal opzetten in een vluchtelingenkamp in Syrië.

Het Europese hoofd van Tent Partnership for Refugees, Hélène van Melle, is blij met de behaalde resultaten van de bedrijven. “Het ondersteunen van deze economische integratie is goed voor de vluchtelingen zelf, voor de samenleving én voor het bedrijfsleven.” De bedrijven zullen volgend jaar weer nieuwe plannen aankondigen om de integratie van vluchtelingen te bevorderen.