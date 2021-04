Horeca overlegt met ministers over versoepelingen

Volgens de horeca is er meer mogelijk dan alleen het openen van de terrassen zoals op 21 april mogelijk staat te gebeuren. Vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) praten later op donderdag met de demissionaire ministers Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie over eventuele verdere versoepelingen.

Volgens KHN is het mogelijk meer ruimte te geven voor ondernemen, zonder dat dit ten koste gaat van de bestrijding van het virus. Daarbij zou het kabinet ook duidelijkheid moeten scheppen. Burgemeesters van de grote steden pleitten onlangs al voor het openen van de terrassen, omdat de situatie in bijvoorbeeld stadsparken niet meer te handhaven is.

KHN blijft inzetten op snelle heropening van terrassen en andere horeca onder gelijke en werkbare omstandigheden. Daar waar er beperkingen zijn moeten ondernemers volgens KHN voor 100 procent worden gecompenseerd. KHN pleit ook voor het voortzetten van die steun ook na 30 juni als de meeste van de huidige maatregelen aflopen.