‘Investeerders bereiden overnamebod op KPN voor’

Twee investeringsfondsen bereiden een overnamebod op KPN voor, meldt The Wall Street Journal. Het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak zouden samen zo’n 12,5 miljard euro overhebben voor de Nederlandse marktleider in telecommunicatie.

De geboden prijs per aandeel zou daarmee boven de 3 euro uitkomen. De handel in KPN sloot woensdag op 2,88 euro per aandeel, waarmee het bedrijf volgens het FD in totaal ongeveer 12 miljard euro waard is op het moment.

De investeringsfondsen bereiden een accountantsonderzoek voor met het doel om deze lente een formeel bod te doen op KPN. Het kan daarbij nog het geval zijn dat EQT en Stonepeak een extra partij in de arm nemen voor de overname, aldus ingewijden. Die sloten ook niet uit dat de fondsen nog concurrentie krijgen van andere geïnteresseerde partijen.

De laatste tijd staken geruchten over een mogelijke overname van KPN, door de Zweedse investeerder EQT, de kop op. Sowieso wordt KPN de laatste jaren door marktkenners wel vaker als overnameprooi gezien. Dat de Zweden kansen zien in de telecomwereld is bekend. Eerder telde EQT, met het hoofdkantoor in Stockholm, al miljarden euro’s neer voor Zayo Group, een bedrijf dat actief is met glasvezelnetwerken. Ook investeerde EQT onder meer in het Nederlandse DELTA Fiber.

Volgens het FD is EQT waarschijnlijk vooral geïnteresseerd in de glasvezelinfrastructuur van KPN. Die kan langdurig een stabiele opbrengst opleveren, aldus de zakenkrant.

Voor een succesvolle overname is zowel medewerking van de Nederlandse staat als van KPN zelf nodig. De Nederlandse staat, die de telecomsector onder de kritieke infrastructuur rekent, kan voor een overname gaan liggen als de nationale veiligheid of het publieke belang bij een overname wordt geschaad. Of KPN geïnteresseerd zal zijn in het bod, blijft nog de vraag. KPN-topman Joost Farweck zei eerder in zijn algemeenheid dat KPN het financieel goed voor elkaar heeft en de hulp van investeerders niet nodig heeft.