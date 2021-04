KPN centraal op Beursplein 5 door overnamespeculatie

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag vooral uit naar KPN. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal bereiden twee buitenlandse investeringsfondsen een overnamebod voor op het Nederlandse telecomconcern. Beleggers verwerken daarnaast nog de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve (Fed), waarin de Amerikaanse centrale bank herhaalde dat het belangrijkste rentetarief zeker tot 2023 dicht bij nul zal blijven.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters waarschijnlijk in het groen openen. De aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen donderdag overwegend vooruit.

Het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak zouden samen zo’n 12,5 miljard euro willen betalen voor KPN. De overnameprijs per aandeel zou daarmee boven de 3 euro uitkomen. Woensdag sloot KPN op 2,88 euro per aandeel. De laatste tijd waren er al geruchten over een mogelijke overname van KPN door de Zweedse investeerder EQT. Voor een succesvolle overname is zowel medewerking van de Nederlandse staat als van KPN zelf nodig. KPN-topman Joost Farweck verklaarde eerder dat het concern het financieel goed voor elkaar heeft en de hulp van investeerders niet nodig heeft.

Uit de notulen van de Fed bleek dat de Amerikaanse centrale bankiers tijdens de beleidsvergadering vorige maand nog geen reden zagen om aan de lopende steunmaatregelen te morrelen. Volgens de Fed kan het nog wel enige tijd duren voordat aan de voorwaarden wordt voldaan om bijvoorbeeld het omvangrijke opkoopprogramma terug te schroeven. Als voorwaarde voor het afbouwen van de steun kijkt de centrale bank onder andere naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook wordt de inflatie nauwlettend in de gaten gehouden.

De Europese beurzen sloten woensdag gemengd. De AEX-index zakte 0,5 procent tot 710,08 punten en de MidKap verloor 0,1 procent tot 1043,24 punten. De graadmeters in Parijs en Londen wonnen respectievelijk 0,1 en 0,9 procent. Frankfurt daalde 0,2 procent. Wall Street ging overwegend licht vooruit. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 33.446,26 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent en bereikte een nieuw recordniveau. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent.

De euro was 1,1872 dollar waard, tegenover 1,1890 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 59,34 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 62,74 dollar per vat.