KPN klimt op groen Damrak na overnameberichten

Het aandeel KPN werd donderdag hoger gezet op de Amsterdamse beurs. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal bereiden twee buitenlandse investeringsfondsen een overnamebod voor op het Nederlandse telecomconcern. De Europese beurzen gingen licht vooruit. Een sterker dan verwachte stijging van de Duitse fabrieksorders in februari zorgde daarbij voor optimisme over het economische herstel. Daarnaast verwerkten beleggers nog de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve (Fed), waarin de centrale bank herhaalde dat de rente zeker tot 2023 dicht bij nul zal blijven.

KPN (plus 1,8 procent) was koploper bij de hoofdbedrijven op het Damrak. Het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak zouden samen zo’n 12,5 miljard euro willen betalen voor KPN. De overnameprijs per aandeel zou boven de 3 euro liggen. Woensdag sloot KPN op 2,88 euro per aandeel. De laatste tijd waren er al geruchten over een mogelijke overname van KPN door de Zweedse investeerder EQT. Voor een succesvolle overname is zowel medewerking van de Nederlandse staat als van KPN zelf nodig. Topman Joost Farweck verklaarde eerder dat KPN het financieel goed voor elkaar heeft en de hulp van investeerders niet nodig heeft.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de plus op 712,98 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 1047,79 punten onder aanvoering van biotechnoloog Pharming (plus 1,9 procent). De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,6 procent.

Andere sterke stijgers in de AEX waren chipbedrijf ASMI en verlichtingsbedrijf Signify met winsten van rond 1,7 procent. Levensmiddelenconcern Unilever voerde de schaarse dalers aan met een verlies van 0,8 procent.

Prosus won 1,1 procent. De techinvesteerder heeft meegedaan aan een investeringsronde van de Noorse online supermarkt Oda ter waarde van 223 miljoen euro. Woensdag liet het bedrijf weten een belang van 2 procent in de Chinese internetgigant Tencent te verkopen voor ruim 12 miljard euro. Prosus wil dat geld gebruiken om te investeren in andere bedrijven.

Bang & Olufsen steeg 8 procent in Kopenhagen. De Deense maker van luxe beeld- en geluidsapparatuur profiteerde van de sterke vraag naar home entertainment tijdens de lockdowns en zag de omzet in het afgelopen kwartaal stijgen. Ook handhaafde het bedrijf zijn verwachtingen voor het gehele jaar.

De euro was 1,1887 dollar waard, tegenover 1,1890 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 59,38 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 62,78 dollar per vat.