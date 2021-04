Nikkei lager door zorgen toename coronabesmettingen in Japan

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag licht lager geëindigd. Een scherpe stijging van het aantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad en in Osaka wakkerde de zorgen aan over nieuwe maatregelen om het virus in te dammen. Een nieuwe verkorting van de openingstijden van restaurants en winkels zou het economische herstel kunnen vertragen. Ook nemen de zorgen toe over het trage tempo van het vaccinatieprogramma in Japan.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,1 procent lager op 29.708,98 punten. Toshiba daalde 0,7 procent. Het Japanse elektronicaconcern bereikte een dag eerder nog de dagelijkse stijgingslimiet van 18 procent na het nieuws dat investeerder CVC Capital Partners het bedrijf voor 20 miljard dollar wil kopen en van de beurs wil halen. Hitachi Metals dikte 4,7 procent aan. Volgens zakenkrant Nikkei wil een groep investeerders onder leiding van Bain Capital een belang van ruim 50 procent nemen in de metalenspecialist voor ongeveer 7,3 miljard dollar.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus en in Hongkong klom de Hang Seng-index 1 procent. Tencent verloor 0,6 procent op de beurs in Hongkong. De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus verkoopt een belang van 2 procent in het Chinese techbedrijf. Prosus deed daarbij in een keer bijna 192 miljoen aandelen van de hand. Het gaat om een van grootste transacties van een aandelenpakket ooit. Prosus houdt na de verkoop nog altijd 28,9 procent in Tencent in handen en zal zijn belang in de komende drie jaar niet verder afbouwen. De opbrengst van ruim 12 miljard euro wil Prosus gebruiken om te investeren in andere bedrijven.