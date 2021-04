Powell: vaccinatieperikelen risico voor herstel wereldeconomie

De grote verschillen in het tempo waarin landen hun bevolking vaccineren tegen het coronavirus kunnen het economisch herstel in de wereld in de weg zitten. Dat heeft het Amerikaanse centralebankhoofd Jerome Powell aangegeven op de grote voorjaarsbijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Het herstel blijft voorlopig ongelijk en onvolledig, zei de voorzitter van de Federal Reserve in een digitale vergadering. Hij vindt dat dit een groot risico is. Volgens de Amerikaan kan de wereldeconomie pas echt weer herstellen als het virus overal onder controle is.

Het vaccineren is dit keer een van de belangrijkste thema’s op de financiĆ«le top van het IMF. Hoofdeconoom Gita Gopinath van de organisatie uit Washington stelde eerder deze week al dat het vaccineren in ontwikkelingslanden ver achter blijft. In veel landen zou het nog tot eind 2022 kunnen duren voordat een groot deel van de bevolking tegen het virus is beschermd.

Donderdag onderstreepte Kristalina Georgieva, de topvrouw van het IMF, nog eens om wat voor belangrijke kwestie het gaat. “Dit jaar en volgend jaar is vaccinatiebeleid economisch beleid”, benadrukte ze. Volgens het IMF verdienen investeringen die overheden hiervoor doen zich automatisch terug. Als hun economieĆ«n weer op de rails zijn, zouden er betere belastinginkomsten tegenover staan.