Saudi-Arabië maakt werk van zonne-energie. De overheid van het olieland heeft zeven deals gesloten om in verschillende delen van het koninkrijk grote aantallen zonnepanelen op te stellen, laat energieminister Abdulaziz bin Salman al-Saud weten.

Saudi-Arabië is tot nu toe relatief traag als het gaat om de overgang van fossiele brandstoffen naar schone energie. Ter vergelijking: het Verenigd Koninkrijk was eind vorig jaar goed voor meer dan 38 gigawatt aan wind- en zonne-energie. In Saudi-Arabië gaat het voorlopig om minder dan 1 gigawatt. Dit grote verschil blijft voorlopig in stand. De nieuwe projecten hebben een gezamenlijke capaciteit van ongeveer 3,7 gigawatt.

Maar de energieminister, tevens een prins uit het Saudische koningshuis, denkt dat er komende jaren meer projecten aangekondigd gaan worden. Aan ambitie ontbreekt het volgens hem niet. Saudi-Arabië heeft zich ten doel gesteld om tegen 2030 de helft van zijn energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen te halen. “In sommige jaren zullen we 5 tot 7 gigawatt aan zonne-energieprojecten zien”, zo voorspelt hij.