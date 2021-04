Beurs Amsterdam gaat onveranderd het weekend in

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag nagenoeg vlak het weekend ingegaan. Ook op de beurzen elders in Europa waren de koersuitslagen beperkt. Beleggers namen even een adempauze na de recente opmars waarbij nieuwe recordstanden werden bereikt.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde vrijwel onveranderd op 713,36 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1042,84 punten. De DAX in Frankfurt steeg 0,2 procent, maar de hoofdgraadmeters in Parijs en Londen lieten minnen tot 0,4 procent optekenen.

ASMI stond bij de winnaars in de AEX met een winst van 1,5 procent. Het chipbedrijf profiteerde van een flinke verhoging van het koersdoel door analisten van JPMorgan. Chipmachinemaker ASML won 0,7 procent. De Taiwanese chipfabrikant TSMC, een belangrijke klant van ASML, behaalde afgelopen kwartaal opnieuw een recordomzet. KPN sloot de rij met een min van ruim 2 procent. Het aandeel won donderdag nog dik 1 procent na berichten dat buitenlandse investeerders een bod voorbereiden op het telecomconcern.

In de MidKap kreeg Air France-KLM er 1,7 procent bij. Topman Ben Smith heeft in het coronajaar 2020 een aandelenbonus van 2 miljoen euro toegezegd gekregen. De bonus wordt in 2023 uitgekeerd, mits aan bepaalde doelen is voldaan. De normale bonus van de topman kwam vanwege de coronacrisis te vervallen. Door de virusuitbraak raakte de luchtvaartcombinatie in de problemen en schoten de Franse en Nederlandse overheden het bedrijf te hulp met miljarden aan leningen en kredietgaranties.

Galapagos noteerde vlak bij de middelgrote fondsen. De Amerikaanse farmaceut Gilead Sciences laat zijn Belgisch-Nederlandse partner voorlopig niet vallen, ondanks recente tegenslagen bij kandidaatmedicijnen van het biotechnologiebedrijf. Gilead, dat voor meer dan een kwart eigenaar is van Galapagos, tekende een deal om hun aandelen tot in augustus 2024 niet te verkopen. Advanced Metallurgical Group (AMG) ging 4,5 procent omlaag. De metalenspecialist haalde ruim 100 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe aandelen. De aandelen werden met korting in de markt gezet.

De euro was 1,1887 dollar waard, tegenover 1,1904 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 59,62 dollar. Brentolie daalde licht in prijs tot 63,21 dollar per vat.