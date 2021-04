Geen vakbond bij distributiecentrum Amazon in VS

Webwinkelbedrijf Amazon hoeft geen vakbond te accepteren in zijn distributiecentrum in Bessemer in de Amerikaanse staat Alabama. Ruim meer dan de helft van de werknemers heeft tegen lidmaatschap van de vakbond Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU) gestemd. In de Verenigde Staten is invloed van een vakbond niet afhankelijk van of er enkele medewerkers lid zijn, maar wordt dit per bedrijf of vestiging geregeld.

RWDSU wilde via het distributiecentrum in Alabama voet aan de grond krijgen bij Amazon. Dat bedrijf is de tweede werkgever van de VS, met meer dan 800.000 werknemers in eigen land. Amazon heeft tot nu toe de bonden buiten de deur weten te houden.

Het bedrijf van topman Jeff Bezos komt regelmatig in het nieuws vanwege zijn slechte behandeling van werknemers. Zo moeten medewerkers bij de distributiecentra iedere 11 seconden een artikel pakken en kilometers lopen per dag met nauwelijks pauzes. Bezorgers van Amazon moesten zo hard werken dat ze geen tijd hadden voor sanitaire stops en regelmatig in een fles in de cabine van hun busje plasten.

Tijdens de campagne die RWDSU voerde deed Amazon er veel aan om de vakbond onaantrekkelijk te laten lijken voor het personeel. De mogelijke komst van een vakbond bij Amazon leidde ook tot politieke reacties waarbij zowel Republikeinen als Democraten zich voor een vakbond uitspraken.

In de week voor de telling kon zowel Amazon als de bond stemmen aanvechten, bijvoorbeeld omdat er met het stembiljet geknoeid zou zijn of omdat degene die de stem uitbracht niet stemgerechtigd zou zijn.

Volgens RWDSU zijn er door de aandacht voor de zaak in Bessemer meer dan duizend lidmaatschapsaanvragen binnengekomen van Amazon-medewerkers in andere distributiecentra. Bondsvoorzitter Stuart Applebaum noemt het ongeacht de uitslag “een belangrijk moment voor werkenden” en claimt dat “hun stemmen zullen worden gehoord”.