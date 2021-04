Topoverleg Witte Huis over chiptekort auto-industrie

Het Witte Huis houdt maandag virtueel topoverleg over het tekort aan chips waarmee vooral de auto-industrie kampt. Er doen topbestuurders van verschillende grote bedrijven mee aan dat overleg. Door het chiptekort hebben grote autobouwers wereldwijd fabrieken moeten stilleggen.

Het gaat bijvoorbeeld om autoconcerns General Motors (GM) en Ford Motor, chipproducenten Intel en NXP Semiconductors, defensiebedrijf Northrop Grumman en Google-moeder Alphabet. De vergadering draait om het versterken van de Amerikaanse logistieke keten voor chips, aldus het Witte Huis. De nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan, economisch adviseur Brian Deese van president Joe Biden en handelsminister Gina Raimondo zijn hierbij aanwezig.

Het tekort ontstond omdat er tijdens de pandemie veel meer vraag is naar zaken als laptops, computers en mobiele telefoons voor mensen die thuiswerken, evenals naar spelcomputers. De auto-industrie wordt nu hard getroffen omdat die ten tijde van de eerste coronadip de productie afschaalde en chipbestellingen verlaagde. Toen de markt weer aantrok hadden chipfabrikanten inmiddels zoveel andere orders gekregen dat er lange levertijden waren ontstaan voor de chips aan de autobouwers.

In het recent door Biden gepresenteerde infrastructuurplan van ruim 2 biljoen dollar is ook 50 miljard dollar opgenomen voor de Amerikaanse chipindustrie. Met dat geld moet onder meer productiecapaciteit in de Verenigde Staten worden opgebouwd. Onder meer de Taiwanese chipfabrikant TSMC heeft al aangekondigd een chipfabriek in de VS te willen bouwen en ook Intel wil fabrieken in eigen land bouwen en uitbreiden.