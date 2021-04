Vakbonden roepen op tot landelijke staking vrachtwagenchauffeurs

Vakbonden FNV en CNV roepen alle medewerkers in de beroepsgoederensector op om maandag te staken. Werknemers en werkgevers in de sector kunnen het al lange tijd niet eens worden over een nieuwe cao voor onder meer vrachtwagenchauffeurs en pakketbezorgers.

Eerder kondigden de vakbonden al aan dat er maandag 12 april een landelijke actiedag zou zijn om de eisen voor een betere cao kracht bij te zetten. Dat daar ook werkonderbrekingen bij zouden komen, was nog niet bekend.

FNV en CNV willen onder andere een loonsverhoging van 3,5 procent. Ook eisen ze een regeling zodat mensen met zwaar werk eerder met pensioen kunnen. Onder de cao Beroepsgoederenvervoer vallen ruim 150.000 mensen.