Bitcoin is weer meer dan 60.000 dollar waard

De bitcoin is opnieuw meer dan 60.000 dollar waard en daarmee ligt de waarde weer rond het recordniveau dat de cryptomunt ongeveer een maand geleden aantikte. Waarschijnlijk zijn beleggers de laatste tijd vooral enthousiaster over de bitcoin omdat Coinbase, het grootste Amerikaanse handelsplatform voor digitale valuta’s, binnenkort naar de aandelenbeurs in New York gaat.

Volgens CoinMarketCap, dat verschillende platforms in de gaten houdt waarop de cryptomunt wordt verhandeld, was de bitcoin zaterdag aan het begin van de middag ongeveer 60.700 dollar waard. Een maand terug piekte de koers van de munt nog op meer dan 61.000 dollar. Daarna zakte de koers terug tot zo’n 51.000 dollar om vervolgens weer langzaam op te lopen.

De prijs van cryptomunten stijgt ook sinds ze steeds meer geaccepteerd worden door grote bedrijven. Zo accepteerde maker van elektrische auto’s Tesla bitcoin als betaalmiddel en omarmden ook betalingsbedrijven als Mastercard, Visa en PayPal digitale valuta. En kenners stelden eerder dat de koers van digitale valuta’s ook een zetje zou krijgen van het forse coronasteunpakket van de Amerikaanse president Joe Biden. Daardoor zouden beleggers weer in meer speculatieve beleggingen zoals bitcoins durven te stappen.

Analisten denken dat de waarde van de bitcoin nog veel verder kan stijgen. Met zijn aanstaande beursgang hoopt Coinbase te profiteren van dit optimisme. De waarde van het bedrijf wordt geschat op tientallen miljarden dollars.