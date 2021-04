‘Coronaherstelfonds EU doet niet onder voor steunpakket Biden’

Het Europese coronaherstelfonds van honderden miljarden euro’s is flink en schiet niet tekort vergeleken met het coronasteunpakket van de Amerikaanse president Joe Biden, waarmee veel meer geld gemoeid is. Dat heeft EU-president Charles Michel gezegd tegen de Franse krant Les Échos.

Sommige Europese leiders, onder wie de Franse president Emmanuel Macron, vroegen zich onlangs openlijk af of er niet meer Europese steun nodig is. De nieuwe virusgolf zorgt er immers voor dat landen langer met lockdowns te maken hebben, en dat heeft grote gevolgen voor de economie.

“Ik weet dat sommige mensen denken dat het fonds onvoldoende is. Zij maken daarbij een vergelijking met het Amerikaanse herstelplan. Maar ik deel hun mening niet”, stelt Michel, die in Brussel de raad van Europese regeringsleiders voorzit. Volgens hem zijn de Europese landen los van elkaar ook al met veel steunmaatregelen gekomen om hun eigen economieën door de coronacrisis te helpen.

In Europa werd vorig jaar na zware onderhandelingen een akkoord bereikt over een herstelfonds van 672,5 miljard euro. Het maakt onderdeel uit van een grotere serie coronamaatregelen van in totaal 750 miljard euro. Met het steunpakket van Biden is wel 1,9 biljoen dollar gemoeid, omgerekend bijna 1600 miljard euro.

Intussen is het Europese fonds nog altijd niet door alle Europese lidstaten goedgekeurd. En er dreigt nog verdere vertraging. In Duitsland wil het constitutioneel hof zich eerst buigen over juridische bezwaren van tegenstanders, onder wie leden van het uiterst rechtse Alternative für Deutschland. Zij stellen dat het fonds de deur openzet naar het aangaan van gezamenlijke EU-schulden en dat zouden de Europese verdragen niet toelaten.