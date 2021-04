Grote Amerikaanse banken openen nieuw kwartaalcijferseizoen

De handel op de aandelenbeurzen staat de komende week in het teken van het officieuze startschot van een nieuw kwartaalcijferseizoen. Grote Amerikaanse banken geven een inkijk in de boeken. Ook in Amsterdam komen de eerste bedrijven met hun updates over het eerste kwartaal.

De banken Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Wells Fargo presenteren hun kwartaalcijfers woensdag. Een dag later volgen Citigroup en Bank of America. Het is dan een jaar geleden dat de financiƫle concerns fiks lagere winsten rapporteerden doordat ze miljarden apart moesten zetten voor leningen die door de coronacrisis mogelijk nooit zouden worden terugbetaald. Maar in de daaropvolgende kwartalen herstelden met name de grote zakenbanken van Wall Street opvallend snel, dankzij de commissies die ze ontvangen voor beleggersdiensten of het begeleiden van beursgangen.

Op het Damrak zijn dinsdag de ogen gericht op het kwartaalbericht van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Daarnaast presenteren onder andere Fagron, een toeleverancier voor apotheken, en de uitbater van snellaadstations Fastned aanstaande week hun kwartaalcijfers.

De verwachtingen van beleggers zijn hooggespannen. Door het toegenomen optimisme over economisch herstel van de coronacrisis zijn graadmeters op Wall Street onlangs weer tot recordhoogtes gestegen. Daarbij wordt vooral van banken een hogere winst verwacht, omdat hun resultaten een jaar geleden nog flinke klappen kregen. Daarnaast bieden de cijfers van PepsiCo en Coca-Cola inzicht in het consumentengedrag in de eerste drie maanden van 2021.

Maar niet alleen bedrijfsresultaten zullen aankomende week bepalen welke richting de beurzen in bewegen. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid publiceert dinsdag de inflatiecijfers voor de maand maart. Naar verwachting zal de toename van het gemiddelde prijspeil aanzienlijk zijn. De prijzen van vorig jaar vormen de vergelijkingsbasis, en die waren door de coronapandemie juist erg laag. Daarnaast neemt de vraag naar diensten en producten hard toe in de VS, dankzij coronacheques van de regering en versoepelingen van de beperkingen. Omdat veel bedrijven uit lockdownstand ontwaken, kunnen ze waarschijnlijk niet snel aan die vraag voldoen waardoor de prijzen stijgen.

Een hogere inflatie kan voor oplopende rentes zorgen op de obligatiemarkten. Dat heeft weer gevolgen voor aandelen, die minder aantrekkelijk worden voor beleggers en daardoor kunnen zakken.